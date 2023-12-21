Низкая цена и скидки от производителя — эти кроссоверы востребованы у российских водителей

Эксперты нашли на рынке РФ популярные марки кроссоверов по цене до 3 млн рублей

На авторынке России средняя стоимость нового автомобиля приблизилась к 3 млн рублей. За этот бюджет можно выбрать кроссоверы сегмента «C» китайских производителей.

В частности, цена на кроссовер Haval M6 стартует от 2,079 млн рублей, такая демократичная стоимость объясняется скромной комплектацией, при этом у автомобиля внушительные габариты. У M6 только механическая коробка передач, версия с «автоматом» обойдется уже на 120 тысяч рублей дороже. В 2024 году кроссовер будут выпускать в Туле, вполне вероятно, что его цена снизится.

Haval M6

Jetour Dashing предлагается российскому покупателю по цене от 2,339 млн рублей. Модель Dashing построена на шасси Chery Tiggo 7. Отличие только в кузове, дизайн которого схож с дорогими спортивными кроссоверами. У Jetour Dashing только передний привод.

Обновленный кроссовер Changan CS55 Plus оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 181 л.с., он сочетается с роботом с двумя сцеплениями. Цена стартует от 2,42 млн рублей.

Стоимость самого большого кроссовера на рынке РФ Dongfeng 580 — 2,8 млн рублей, это единственный в списке трехрядный автомобиль с семью сиденьями.

Chery Tiggo 7 Pro Changan CS55 Plus

После последнего обновления кроссовер Chery Tiggo 7 Pro получил приставку Max к имени и модификацию с полным приводом. Он неоднократно становился лидером рейтинга продаж среди иномарок, базовая версия доступна на рынке РФ по цене 2,82 млн рублей.

Кроссовер FAW Bestune T77 известен тем, что летом текущего года его представили в Петербурге с эмблемой Lada под названием X-Cross 5. Автомобиль продается у дилеров по цене от 2,359 млн рублей.

FAW Bestune T77 Geely Atlas Pro

Единственная модель в списке с полным приводом дешевле 3 млн рублей — это Geely Atlas Pro. Сейчас на автомобиль действует скидка производителя в размере 150 тысяч рублей, поэтому его можно купить за 2,92 млн рублей.

Кроссовер BAIC X55 в «базе» продается у дилеров от 2,95 млн рублей. У автомобиля передний привод, турбодвигатель и классический набор опций.

Jetour Dashing Haval M6

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Источник: autonews.ru