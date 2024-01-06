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На высокоскоростную магистраль из Москвы в Петербург потратят 1,7 трлн рублей

В Минтрансе сформировали ключевые параметры реализации ВСМ Москва – Петербург

Все основные параметры для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург сформированы. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В ходе своего выступления на Железнодорожном съезде он подчеркнул, что эффект от реализации проекта в разы превосходит необходимые вложения для строительства.

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«Поистине знаковым для страны событием является решение о строительстве магистрали Москва - Санкт-Петербург. Мы сформировали основные параметры, разработали финансовую и организационную модели», — уточнил глава Минтранса.

Ранее в Министерстве финансов рассказали, что финансовая модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург дорабатывается, при этом в ведомстве уточнили, что стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены.

По предварительной оценке, стоимость проекта составляет 1,7 трлн рублей. Согласно подсчетам Минтранса РФ, на строительство ВСМ потребуется финансирование из Фонда национального благосостояния средств в размере порядка 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей из внебюджетных источников, и привлечение средств из федерального бюджета не рассматривалось. На реализацию проекта в 2023-2024 годах направят примерно 41,3 млрд рублей.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АО "Скоростные магистрали"
06.01.2024
Фото:АО "Скоростные магистрали"
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