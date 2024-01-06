Презумпция невиновности: как правильно разговаривать с инспектором ГИБДД — инструкция

Как избежать штрафа и пресечь незаконные действия инспектора ДПС

Взаимодействие с инспектором ГИБДД не всегда можно назвать приятным времяпрепровождением, но юридическая грамотность водителя поможет избежать штрафа и сократить время диалога с инспектором ДПС. Есть семь фраз в общении с полицейскими, после которых он тут же потеряет интерес к автовладельцу.

Во-первых, зачастую представители закона, видя за рулем молодого и неопытного водителя, предпочитают обращаться к нему на «ты», подчеркивая свое превосходство. Такая манера подразумевает манипуляции и попытку запугивания водителя, поэтому следует уверенно выстроить свои личные границы и корректно указать на необходимость обращения на «вы».

Во-вторых, нужно предупредить полицейского о том, что осуществляется видеозапись разговора. Напоминаем, что съемка на камеру смартфона не запрещена, поэтому предупреждение о записи нужно говорить, не сомневаясь в своей правоте. Но злоупотреблять при этом и провоцировать сотрудника ГИБДД не стоит.

Следующая стоп-фраза для инспектора ГИБДД звучит так: подождите, пожалуйста, я ознакомлюсь с информацией в интернете. Никто не в состоянии запомнить все статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а также последние изменения в Правилах дорожного движения (ПДД). Поэтому такое пожелание будет вполне логичным и разумным, и водителя такой прием квалифицирует, как человека умеющего оперировать информацией в случае необходимости.

Если поведение инспектора кажется противозаконным, нужно сообщить ему о намерении обратиться в дежурную часть. Доказательством о серьезности намерений будет ведение видеозаписи разговора. Можно сразу же позвонить по номеру телефона доверия ГИБДД, как правило, он указан на кузове служебного автомобиля полицейского.

А фраза: «я не согласен с нарушением, требую вызова защитника для рассмотрения дела» обяжет инспектора ГИБДД вызвать его и приступить к рассмотрению ходатайства с последующим вынесением решения. По отзывам юристов, такое требование почти никогда не удовлетворяется, а это прямое нарушение прав гражданина на юридическую защиту. В дальнейшем можно такое постановление инспектора ДПС о нарушении можно отменить в рамках процессуальных слушаний.