В Дагестане из-за тумана столкнулись 16 автомобилей (видео)
В четверг 21 декабря в Дагестане произошло массовое ДТП. Пресс-служба МВД сообщает, что инцидент произошел на 781 км федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в Кумторкалинском районе республики. Как выяснилось позже, в аварии пострадали три человека, двое из которых – дети.
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«По предварительным данным, причиной аварии стал туман, а также несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся машин», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Пострадавших доставили в больницы Махачкалы, пишет источник со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Состояние всех доставленных оценивается как среднетяжелое.
Прокуратура Дагестана уже организовала проверку и дала оценку соблюдению закона в сфере безопасности движения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского воздействия – если окажется, что на то есть основания...
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