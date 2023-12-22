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В Дагестане из-за тумана столкнулись 16 автомобилей (видео)

Из-за столкновения 16 автомобилей в Дагестане пострадали три человека

В четверг 21 декабря в Дагестане произошло массовое ДТП. Пресс-служба МВД сообщает, что инцидент произошел на 781 км федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в Кумторкалинском районе республики. Как выяснилось позже, в аварии пострадали три человека, двое из которых – дети.

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«По предварительным данным, причиной аварии стал туман, а также несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся машин», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Пострадавших доставили в больницы Махачкалы, пишет источник со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Состояние всех доставленных оценивается как среднетяжелое.

Прокуратура Дагестана уже организовала проверку и дала оценку соблюдению закона в сфере безопасности движения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского воздействия – если окажется, что на то есть основания...

Источник: МВД Медиа, ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
22.12.2023
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