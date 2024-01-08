Хайцеэр: влагу на запотевшем стекле удерживают пыль и табачный налет

Эксперт рассказал, как бороться с запотеванием стекол

В зимнее время автовладельцы сталкиваются с проблемой запотевания стекол, из-за этого и без того плохая видимость на дороге становится еще хуже. О способах решения этой проблемы рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он напомнил о кондиционере, который осушает воздух и, таким образом, понижает влажность в салоне.

«Зимой в принципе нужно периодически включать кондиционер, чтобы он к весне не вышел из строя. И печка, и кондиционер могут работать одновременно. Если у кого-то климат-контроль, просто не отключайте кнопку кондиционера», – советует вице-президент.

Также нужно регулярно менять салонные фильтры и протирать стекла автомобиля, причем не только снаружи, но и внутри. Хайцеэр обратил внимание на тот факт, что у большинства машин на внутренней стороне стекол образуется налет из пыли и смол от табачного дыма.

«Стекло становится мутным потому, что влага ложится на мелкодисперсную пыль, и этот налет удерживает ее еще больше. Поэтому периодически надо мыть стекла изнутри, прежде всего лобовое. Тогда запотевание будет случаться намного реже», – констатирует эксперт автоотрасли.

Стоит помнить, что салонные коврики тоже должны содержаться в чистоте и должны быть сухими. Дело в том, что снег и вода с обуви на них постепенно испаряется, в результате стекла запотевают. В целом нужно следить за состоянием автомобиля и ухаживать за ним, резюмировал Хайцеэр.

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Источник: radiosputnik.ru