Ваша работа кажется вам трудной? Взгляните на этого шофера! (видео)

На видео показали брутальный грузовик, переделанный для «адской дороги»

Мистера Коссома из Мьянмы журналисты окрестили «доктором Франкенштейном от автомеханики». От того, что когда-то было серийным грузовиком Chevrolet, осталась лишь передняя часть, да и та даже знатоками техники угадывается очень смутно. Остальное – сборная солянка из частей других автомобилей и всего, что удалось как-то приспособить под текущие нужды.

Пойти на столь хардкорный «кастомайзинг» водителя действительно заставила нужда. Дело в том, что дорога, на которой он работает – чрезвычайно сложная. У вас в городе асфальт с трещинами? Оцените «покрытие», по которому ездит старина Коссом!

Всего один факт: чтобы преодолеть 37 миль, ему требуется 48 часов! Однако через двое суток он неизменно достигает пункта назначения – благодаря самодельной системе охлаждения тормозов, двигателю повышенной мощности, усиленной раме... Простите нам вольность, но еще один компонент – это такая-то матерь. Просто посмотрите, как мистер Коссом доставляет рис на границу с Индией.

Источник: Best Documentary