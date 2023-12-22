В 2023 году авторынок РФ вырос, но не достиг досанкционных значений
Автомобильный рынок России в 2023 году начал восстанавливаться после провального 2022 года, несмотря на то, что объем продаж еще не достиг досанкционных значений. Спрос на новые автомобили продолжит рост, у дилеров в наличии большой ассортимент машин, но цены оставляют желать лучшего.
Аналитики агентства «Автостат» просчитали несколько сценариев развития событий на авторынке РФ. Согласно базовому прогнозу, продажи могут вырасти на 19-20% и достичь 1,25 млн экземпляров. Если экономические и геополитические условия будут благоприятными, объем продаж увеличится до 1,38-1,4 млн машин.
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В пресс-службе ГК «Автодом» подчеркнули, что рынку удалось восстановиться за счет китайских брендов, параллельного импорта и увеличения производства отечественных автомобилей.
«Серьезного дисбаланса спроса и предложения не будет, восстановление рынка продолжится и в 2024-м. Ожидается рост в пределах 20%, объем продаж по итогам следующего года может составить от 1,3 до 1,4 млн шт. При сохранении существующей динамики восстановление рынка до уровня 2021 года возможно в течение 3-4 лет», – поделились прогнозами в пресс-службе ГК «Автодом».
Заместитель гендиректора по продажам компании «Авилон» Ренат Тюктеев выразил мнение, что возврат объемов на докризисный уровень сдерживают три фактора: высокая ключевая ставка, влияющая на кредитную долю и отток клиентов из сектора автомобилей в сектор банковских депозитов, ожидании снижения розничных цен и медленная адаптация к китайским автомобилям.
«Цены на новые автомобили в 2023 году росли с разным темпом: в массовом сегменте – на 22%, модели премиум-сегмента дорожали сильнее, в среднем, рост составил 29%», – подчеркнул Тюктеев.
В 2024 году продолжения «галопирующего» роста цен не предвидится, но и не будет условий для их снижения. Рост на 2024 год будет незначительным, он может составить примерно 2-3% за квартал, резюмировал Тюктеев.
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Источник: rg.ru
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