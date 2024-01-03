Дорожная ярость вылилась в массовую потасовку

Переворот пикапа привел к драке, где были не только участники, но и зрители

В этом инциденте двое водителей пикапов Toyota Tundra и GMC Sierra ранее повздорили на дороге, и в результате безумной погони друг за другом один из пикапов перевернулся.

То, что началось с перевернувшейся Toyota Tundra, в итоге вылилось в драку, в которой участвовали шесть человек и еще больше было зрителей. Оказалось, что в обоих пикапах было равное число пассажиров, которые с удовольствием включились в дорожную разборку. Сразу же у многих в руках появились бейсбольные биты.

Как и обычно в подобных случаях, ничем хорошим для участников это не закончилось: трое оказались за решеткой, несколько человек попали в больницу, а один несчастный лишился части носа.

Успокаивает лишь одно – кроме обретенного косметического дефекта особенно серьезно никто не пострадал.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube