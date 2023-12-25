Автовладельцев хотят освободить от штрафа за «забывчивость»

«Новые люди» подготовили законопроект, отменяющий штрафы за забытые дома права

Партия «Новые люди» предложила очередную версию своего законопроекта об отмене 500-рублевого штрафа для граждан, забывших дома водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инициативу озвучил вице-спикер фракции Госдумы Вячеслав Даванков.

Законопроект также касается отмены эвакуации транспортного средства на штрафстоянку в случае отсутствия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В пояснительной записке к документу депутат отмечает, что современные технологии позволяют сотрудникам ГИБДД проводить дистанционные проверки наличия необходимых документов у водителя через базы данных ведомства. Кроме того, граждане имеют доступ к приложению Госуслуги.Авто, где генерируется QR-код – цифровая копия водительских прав и СТС.

Однако, несмотря на существующие технологии, закон не дает права использовать QR-коды вместо бумажных документов. Хотя ранее глава ГИБДД Михаил Черников уверял, что инспекторам достаточно QR-кодов и лишний раз придираться к водителям они не будут.

При предыдущей попытке отменить этот штраф в июне текущего года правительство указало на возможные трудности в доступе к интернету у инспекторов ДПС в отдаленных районах. В новой версии поправок добавлено примечание, предусматривающее возможность применения штрафов и эвакуации автомобиля в случае отсутствия доступа к интернету у инспектора.

Однако остаются вопросы о методах установления личности водителя в случае отсутствия документов, даже если доступ к базе данных у инспектора есть. Например, если у гражданина нет при себе паспорта, как можно будет понять, кто за рулем? Тогда инспектору придется вести гражданина в отдел полиции и устанавливать личность?

Однако при этом специалисты отмечают, что поправками можно отменить эвакуацию авто, если за рулем находится собственник машины, который забыл дома СТС.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»