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Автовладельцев хотят освободить от штрафа за «забывчивость»

«Новые люди» подготовили законопроект, отменяющий штрафы за забытые дома права

Партия «Новые люди» предложила очередную версию своего законопроекта об отмене 500-рублевого штрафа для граждан, забывших дома водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инициативу озвучил вице-спикер фракции Госдумы Вячеслав Даванков.

Законопроект также касается отмены эвакуации транспортного средства на штрафстоянку в случае отсутствия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В пояснительной записке к документу депутат отмечает, что современные технологии позволяют сотрудникам ГИБДД проводить дистанционные проверки наличия необходимых документов у водителя через базы данных ведомства. Кроме того, граждане имеют доступ к приложению Госуслуги.Авто, где генерируется QR-код – цифровая копия водительских прав и СТС.

Однако, несмотря на существующие технологии, закон не дает права использовать QR-коды вместо бумажных документов. Хотя ранее глава ГИБДД Михаил Черников уверял, что инспекторам достаточно QR-кодов и лишний раз придираться к водителям они не будут.

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Нашли способ продлить сроки обжалования штрафов ГИБДД

При предыдущей попытке отменить этот штраф в июне текущего года правительство указало на возможные трудности в доступе к интернету у инспекторов ДПС в отдаленных районах. В новой версии поправок добавлено примечание, предусматривающее возможность применения штрафов и эвакуации автомобиля в случае отсутствия доступа к интернету у инспектора.

Однако остаются вопросы о методах установления личности водителя в случае отсутствия документов, даже если доступ к базе данных у инспектора есть. Например, если у гражданина нет при себе паспорта, как можно будет понять, кто за рулем? Тогда инспектору придется вести гражданина в отдел полиции и устанавливать личность?

Однако при этом специалисты отмечают, что поправками можно отменить эвакуацию авто, если за рулем находится собственник машины, который забыл дома СТС.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 3
25.12.2023
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
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