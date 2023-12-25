Автовладельцев хотят освободить от штрафа за «забывчивость»
Партия «Новые люди» предложила очередную версию своего законопроекта об отмене 500-рублевого штрафа для граждан, забывших дома водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инициативу озвучил вице-спикер фракции Госдумы Вячеслав Даванков.
Законопроект также касается отмены эвакуации транспортного средства на штрафстоянку в случае отсутствия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В пояснительной записке к документу депутат отмечает, что современные технологии позволяют сотрудникам ГИБДД проводить дистанционные проверки наличия необходимых документов у водителя через базы данных ведомства. Кроме того, граждане имеют доступ к приложению Госуслуги.Авто, где генерируется QR-код – цифровая копия водительских прав и СТС.
Однако, несмотря на существующие технологии, закон не дает права использовать QR-коды вместо бумажных документов. Хотя ранее глава ГИБДД Михаил Черников уверял, что инспекторам достаточно QR-кодов и лишний раз придираться к водителям они не будут.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
При предыдущей попытке отменить этот штраф в июне текущего года правительство указало на возможные трудности в доступе к интернету у инспекторов ДПС в отдаленных районах. В новой версии поправок добавлено примечание, предусматривающее возможность применения штрафов и эвакуации автомобиля в случае отсутствия доступа к интернету у инспектора.
Однако остаются вопросы о методах установления личности водителя в случае отсутствия документов, даже если доступ к базе данных у инспектора есть. Например, если у гражданина нет при себе паспорта, как можно будет понять, кто за рулем? Тогда инспектору придется вести гражданина в отдел полиции и устанавливать личность?
Однако при этом специалисты отмечают, что поправками можно отменить эвакуацию авто, если за рулем находится собственник машины, который забыл дома СТС.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Коммерсант»
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!