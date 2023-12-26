Российская автохимия – что ждет отрасль в 2024 году

Участники химпрома подвели итоги уходящего года и поделились планами на 2024 год

На последнем в 2023 году совместном заседании комитета по химической промышленности «Деловой России» и комиссии Российского Союза Химиков по мало- и среднетоннажной химии (в том числе автохимии) были подведены итоги работы химической отрасли.

В рамках итогового заседания участники химпрома обсудили динамику и перспективы развития химического комплекса с учетом текущих вызовов, меры государственной поддержки отрасли, итоги работы комитета и Комиссии, а также внесли свои предложения в план работы на 2024 год.

Мероприятие собрало свыше 100 представителей органов власти, бизнеса, науки, отраслевых объединений.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, президент «Деловой России» Павел Титов, президент Российского Союза Химиков Виктор Иванов.

Президент «Деловой России» Павел Титов отметил работу Комитета по химической промышленности, в частности, подготовку предложений для Форума «Деловой России» с участием Президента РФ В.В. Путина в мае текущего года, а также деятельное участие в жизни отрасли. Комитет традиционно входит в тройку лидеров отраслевых комитетов Организации, Павел Титов вручил председателю Комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаилу Сутягинскому почетную грамоту.

Михаил Юрин, заместитель Министра промышленности и торговли РФ:

— Объем поддержки предприятиям МСТХ в 2023 г. из средств ФРП, субсидирование затрат на НИОКР, субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, компенсация затрат на омологацию, предоставление грантов на реинжиниринг комплектующих может превысить 18,6 млрд рублей. Еще 6 проектов малотоннажной химии поддержано через преференции кластерной инвестиционной платформы почти на 100 млрд рублей. Поддержка в рамках действующих механизмов и успешный запуск базовых цепочек химической продукции позволит увеличить объем выпуска МСТХ продукции к 2030 г. более чем на 70% по сравнению с 2020 г.

Председатель Комитета по химической промышленности и Комиссии РСХ по МСТХ Михаил Сутягинский подвел предварительные итоги работы отраслевых площадок.

В отчете о проделанной работе было представлено более 40 мероприятий с участием или при организации комитета по химической промышленности «Деловой России» и Комиссии по мало- и среднетоннажной химии РСХ.

В частности, в марте на базе форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» состоялся круглый стол по теме «Формирование условий для развития МСТХ: эпоха возрождения химии». В мае химики к профессиональному празднику провели масштабный телемост продолжительностью свыше 8 часов с участием предприятий из 20 регионов России. Кроме того, в этом году Комитет поддержал молодых ученых – на выставке «Химия-2023» прошел питчинг их проектов, предварительные договоренности по дальнейшей работе с некоторыми из них уже достигнуты. Также ведется работа и на международном направлении: в течение года члены Комитета и Комиссии участвовали во встречах с представителями деловых кругов из ОАЭ, Турции, Китая, Индии и других стран. Многие мероприятия этого года получат продолжения в следующем году.

Михаил Сутягинский, председатель комитета «Деловой России» и вице-президент РСХ:

— Для отраслевого объединения, которое я представляю, очень важно поддерживать высокий темп работы. Благодаря нашим инициативам и предложениям улучшается инвестиционный климат в регионах, создаются условия для запуска новых химических производств, запускаются кадровые программы и разрабатываются технологические решения. Роль отраслевых сообществ в развитии экономики страны трудно переоценить – сегодня это наиболее эффективный формат взаимодействия всех участников рынка. Комитет «Деловой России» и Комиссия РСХ являются открытой дискуссионной площадкой, где каждое предприятие или проект в сфере химической промышленности может открыто высказывать свою позицию и предлагать решения общих проблем.

Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин рассказал собравшимся о мерах по развитию национальной системы квалификаций, продемонстрировал успешные кейсы взаимодействия бизнеса и образовательных учреждений при решении задач кадрового обеспечения отраслей, а также проинформировал о реализуемых механизмах поддержки участия компаний в разработке и реализации образовательных программ в вузах и колледжах, в развития практики наставничества на производстве.

С учетом опыта реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» он подчеркнул целесообразность реализации в химической промышленности комплексной работы по актуализации содержания профессиональных стандартов, образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и программ переподготовки преподавателей, с учетом актуальных потребностей рынка труда, а также внедрения практики сочетания государственной итоговой аттестации и механизмов независимой оценки квалификации.

Управляющий директор Агентства по технологическому развитию Денис Болушевский в свою очередь рассказал присутствующим о мерах поддержки, которые реализуются Агентством в рамках программы импортозамещения (Постановление Правительства РФ № 28). На сегодняшний день 13 проектов из сферы химпрома уже получили поддержку на сумму свыше 1 млрд рублей.

По окончании мероприятия участники также внесли дополнительные предложения в план работы Комитета на 2024 год.

Так, руководитель Управления федерального проекта «Профессионалитет» Ольга Семина пригласила компании включаться в данный проект и предложила организовать в 2024 г. отдельное мероприятие, посвященное федеральному проекту «Профессионалитет», условиям участия в нем и успешным реализуемым кейсам. Некоторые члены Комитета по химической промышленности уже участвуют в проекте и готовы делиться своим опытом.

В рамках предстоящей работы Комитета и Комиссии запланирована Межрегиональная научно-практическая конференция. Мероприятие будет проходить на территории Омской области уже в третий раз.

Именно эти направления и станут ключевыми для проработки на площадке Комитета по химической промышленности «Деловой России» и Комиссии по мало- и среднетоннажной химии Российского Союза Химиков.