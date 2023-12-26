#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
От встречной фуры отлетело колесо – остался на трассе в мороз!
26 декабря
От встречной фуры отлетело колесо – остался на трассе в мороз!
Дальнобойщик застрял на трассе Пермь –...
Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»
26 декабря
Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»
«За рулем» испытал седан Changan Alsvin с...
Налоговый вычет при покупке российского авто – перспективная идея
25 декабря
Налоговый вычет при покупке российского авто – перспективная идея
Кадаков: налоговый вычет для авто можно...

От встречной фуры отлетело колесо – остался на трассе в мороз!

Дальнобойщик застрял на трассе Пермь – Екатеринбург ночью при температуре ниже -40°С

В начале декабря дальнобойщик из Ярославской области угодил в неприятную историю на трассе Пермь – Екатеринбург. Он совершал очередной рейс, когда на 114 километре автодороги ему в кабину прилетело колесо, оторвавшееся от встречной фуры.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кабину изрядно разворотило, водитель не пострадал, но все, что он смог – это кое-как остановить поврежденный большегруз прямо на проезжей части. Выяснилось, что повреждены тормоза и радиатор. Ехать дальше было нельзя, приближалась ночь.

Двигатель вырубился, автономных средств обогрева у водителя не было. Покинуть место аварии он не мог – в полуприцепе находился груз... Доподлинно неизвестно, как он пережил ночь – информация о ДТП поступила в дежурную часть «Суксунский» только утром.

К месту аварии прибыли сотрудники ДПС, которые посадили дальнобойщика отогреваться в патрульную машину и обеспечили безопасность на участке. Через пару часов их подменил следующий наряд – они оказывали водителю посильную помощь, пока грузовик не отбуксировал неравнодушный коллега.

В итоге полицейские дежурили на дороге до 12 часов следующего дня. История закончилась благополучно: с водителем все в порядке, и под Новый год он прислал благодарность спасшим его сотрудникам полиции.

Источник: МВД Медиа

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.12.2023
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0