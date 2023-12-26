От встречной фуры отлетело колесо – остался на трассе в мороз!
В начале декабря дальнобойщик из Ярославской области угодил в неприятную историю на трассе Пермь – Екатеринбург. Он совершал очередной рейс, когда на 114 километре автодороги ему в кабину прилетело колесо, оторвавшееся от встречной фуры.
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Кабину изрядно разворотило, водитель не пострадал, но все, что он смог – это кое-как остановить поврежденный большегруз прямо на проезжей части. Выяснилось, что повреждены тормоза и радиатор. Ехать дальше было нельзя, приближалась ночь.
Двигатель вырубился, автономных средств обогрева у водителя не было. Покинуть место аварии он не мог – в полуприцепе находился груз... Доподлинно неизвестно, как он пережил ночь – информация о ДТП поступила в дежурную часть «Суксунский» только утром.
К месту аварии прибыли сотрудники ДПС, которые посадили дальнобойщика отогреваться в патрульную машину и обеспечили безопасность на участке. Через пару часов их подменил следующий наряд – они оказывали водителю посильную помощь, пока грузовик не отбуксировал неравнодушный коллега.
В итоге полицейские дежурили на дороге до 12 часов следующего дня. История закончилась благополучно: с водителем все в порядке, и под Новый год он прислал благодарность спасшим его сотрудникам полиции.
Источник: МВД Медиа
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