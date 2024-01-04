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Находка из сарая: трехколесный монстр с двигателем Citroen

Трехколесный автомобиль с двигателем Citroen вернули к жизни после 25 лет простоя

Находки в сараях бывают самых разных форм и размеров, однако этот вариант особенно странный. Это единственный в своем роде трехколесный автомобиль, в котором для привода передних колес используется двигатель Citroen 2CV. И он не работал уже 25 лет.

Если вы не знакомы с Citroen 2CV, представьте себе его как французский вариант Volkswagen Beetle. После Второй мировой войны это был любимый автомобиль небогатых людей. Двухцилиндровый двигатель приводил в движение передние колеса.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Производство его продолжалось с 1948 по 1990 год.

Однако этот автомобиль не является стандартным 2CV. У него ходовая часть от Citroen, а вокруг нее сделан спортивный кузов. Результат выглядит как французский вариант классического трехколесного автомобиля Morgan, включая несколько деревянных частей рамы под металлическим кузовом.

Кузов, похоже, сделан из кусков металла ручной работы, а в салоне присутствует очень простая кожаная обивка. Есть также стекла в стиле Brooklands без рамки, которые поднимаются вручную.

К счастью, двигатель 2CV устроен настолько просто, что автомобиль нехотя, но завелся после долгих лет простоя.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor 1

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Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
04.01.2024
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