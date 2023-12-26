Схема налажена, и она рабочая — эксперт о запрете Южной Кореи на экспорт автомобилей

Эксперт рассказал, как в России обойдут запрет Сеула на ввоз машин из Кореи

На импорт автомобилей в Россию никак не повлияет запрет Южной Кореи на ввоз машин с объемом двигателя свыше 2,0 л. Такое мнение выразил эксперт автоотрасли Дмитрий Рогов.

Он убежден, что российский потребитель не почувствует абсолютно никаких изменений от новых ограничений. В нашей стране ужа найдены способы обхода подобных запретов, и они эффективно работают, подчеркивает Рогов. Автомобили южнокорейского производства будут ввозиться по тем же каналам, что и японские, и немецкие.

«Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже €50 тыс., потом гибридные и с мотором более 1,9 литра из Японии. А по факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам», — подчеркнул собеседник издания.

Европа первая ввела санкции, несмотря на это, в нашу страну все доставляется — начиная от подержанных и заканчивая автомобилями дорогих марок с любым объемом двигателя, напоминает Рогов.

«Из Японии тоже все едет. Как говорится, строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения. Ко всему остальному адаптировались, и к этому тоже адаптируемся», — констатировал эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Южной Кореи расширили список санкционных товаров для экспорта в РФ и Белоруссию до 1159 позиций. Речь идет о перечне, на который необходимо получать специальное разрешение правительства. Кроме легковых автомобилей стоимостью до 50 тысяч долларов (4,59 млн рублей по актуальному курсу) под ограничения попали в том числе все машины с объемом двигателя более 2,0 литра.

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Источник: gazeta.ru