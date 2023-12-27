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Выиграй Ладу
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Розыгрыш призов 26.12.23 от «За рулем» — называем имена победителей

Подвели итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

26 декабря 2023 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на нашем сайте.

Мы благодарим вас за то, что читаете и покупаете наше издание. Ваше внимание очень ценно для нас.

В текущем розыгрыше призов участвовали все читатели, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

С помощью генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 26.12.23 выбрана тройка победителей.

Победители розыгрыша

Константин Архипов из Москвы выиграл дрель-шуруповерт GREENWORKS.



Ударный гайковерт, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v
Ударный гайковерт, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v




Светодиодный фонарь, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v
Светодиодный фонарь, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v

Сотрудники «За рулем» до 10 января 2024 года свяжутся с обладателями призов и расскажут, как их получить.

О правилах

Напомним, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но смогут принимать участие в розыгрышах призов в 2024 году. Для участия нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе.



Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
27.12.2023
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