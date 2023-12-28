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Гусеничный 650-сильный пикап погибшего гонщика Кена Блока выставлен на продажу

За пикап Ford F-150 Raptor TRAX на гусеничном ходу хотят выручить 18 млн рублей

Гусеничный пикап Ford F-150 RaptorTRAX знаменитого американского гонщика Кена Блока, погибшего в январе 2023 года, выставлен на продажу на площадке агентства LBI Limited. За уникальный автомобиль выставлена цена 195 тысяч долларов (порядка 17,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).

Над созданием Raptor TRAX трудилась команда Hoonigan совместно с SVC Offorad, ключевой особенностью автомобиля являются его гусеницы Mattracks 105M1-A1 вместо колес. Пикап построен на базе F-150, отмечается, что при модернизации кузова были использованы компоненты от Raptor. Автомобиль оснащен двигателем V8 объемом 6,2 л мощностью 650 л.с.

Ford F-150 RaptorTRAX
Ford F-150 RaptorTRAX
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На площадке LBI Limited есть в продаже и другие автомобили, на которых выступал легендарный Кен Блок. В частности, Ford F-150 Hoonitruck, два автомобиля Ford Fiesta, а также пикап Ford RS200 1986 года выпуска.

Кен Блок погиб 2 января 2023 года в результате аварии на снегоходе. Травмы, полученные 55-летним гонщиком, были несовместимы с жизнью. В начале декабря была опубликована последняя джимхана американского гонщика.

Ford F-150 RaptorTRAX
Ford F-150 RaptorTRAX
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Источник: championat.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:LBILIMITED.COM, Youtube
28.12.2023
Фото:LBILIMITED.COM, Youtube
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