Аналог Toyota Camry и Kia K5 от Geely теперь и в России
Хорошая новость для любителей бизнес-седанов, в частности, от Volvo – в России появился в продаже рестайлинговый Geely Preface 2023 года выпуска. Автомобиль есть в наличии у одного из дилеров в Москве по цене 3,49 млн рублей (без учета скидок).
Китайский флагманский седан построен на платформе CMA от Geely-Volvo, его габариты: 4785х1869х1469 мм, размер колесной базы составляет 2800 мм.
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Geely Preface оснащен бензиновой «турбочетверкой» Drive-E объемом 2,0 л мощностью 190 л.с., работающей в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и только передним приводом.
В комплектации Time and Space («Время и космос») заявлены: передние фронтальные и боковые подушки, оконные шторки безопасности, полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, датчики давления в шинах, бесключевой доступ, большой люк в крыше, интерьер салона выполнен из кожи и замши, мультируль обтянут кожей, цифровая приборная мультимедийная система с крупным тачскрином и штатной навигацией.
Официально Geely Preface в России пока не представлены, первым седаном в российской линейке Geely стал Emgrand по цене 1,9 млн рублей. Автомобиль представлен в четырех комплектациях с безальтернативным бензиновым атмосферником объемом 1,5 л мощностью 122 л.с., 5-ступенчатой механикой или классическим 6-ступенчатым автоматом.
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Источник: avtonovostidnya.ru
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