Появились фото новой Audi без зеркал заднего вида

Audi A6 Avant E-Tron замечен на тестах, выпуск запланирован на 2024 год

На свежих фотографиях видно, что Audi A6 Avant E-Tron почти без камуфляжа, это говорит о том, что он с большой долей вероятности уже готов к производству.

Audi A6 Avant E-Tron

Хотя спереди и сзади все еще есть небольшая маскировка, которая также скрывает фары. Разделение фар на два уровня стало тенденцией, и Audi A6 Avant E-Tron не исключение. Он будет иметь такую же конструкцию фар, как и Q6 E-Tron и следующее поколение Q3.

Audi A6 Avant E-Tron

Однако самая интересная особенность новой модели заключается в замене обычных зеркал на боковые камеры. Это не только сделает автомобиль более эстетичным, но и повысит его аэродинамические характеристики.

Audi A6 Avant E-Tron столкнется с жесткой конкуренцией, так как BMW i5 Touring также готовится к представлению. Однако, будучи одним из первых продуктов Volkswagen Group, использующих платформу PPE, разработанную Audi совместно с Porsche, A6 Avant E-Tron обладает значительными преимуществами.

Audi A6 Avant E-Tron

Несмотря на переход к электрическим автомобилям, Audi не собирается полностью отказываться от универсалов с двигателями внутреннего сгорания. В 2024 году ожидается появление A5 Avant с бензиновым или дизельным двигателем, а также более мощной версии RS6 Avant.

Компания обещает выпускать автомобили с ДВС до 2033 года.

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Источник, фото: Motor1