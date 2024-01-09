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ИИ даст ответ на любой запрос — автомобили этой марки оснастят чат-ботом ChatGPT

Volkswagen нашел способ оснастить автомобили искусственным интеллектом ChatGPT

В компании Volkswagen официально заявили, что уже в 2024 году голосовой помощник IDA будет интегрирован чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Отмечается, что установленный на модели Volkswagen ID, Tiguan, Passat и Golf чат-бот подарит водителям много «интересных бесед».

Другими словами, автовладельцы смогут задавать различные вопросы на любые темы, и ChatGPT даст на них исчерпывающие ответы. Производитель не стал раскрывать всех подробностей, но в распространенном пресс-релизе говорится, что новация способна «предоставить уместные ответы практически на любой мыслимый запрос».

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Что касается безопасности, в компании заверили, что интеграция ChatGPT не будет предоставлять доступ к данным автомобиля, поэтому вся личная информация не станет достоянием Сети. Более того, все задаваемые вопросы будут «немедленно удаляться».

«Volkswagen всегда демократизировал технологии и делал их доступными для многих. Это просто укоренилось в нашей ДНК. В результате мы теперь являемся первым серийным производителем, который сделал эту инновационную технологию стандартной функцией для автомобилей, начиная с компактного сегмента и выше», — рассказал член правленияVolkswagen по техническому развитию Кай Грюниц.

По словам представителей VW, функцию ChatGPT запустят сначала на европейских рынках, ориентировочно – начиная со второго квартала 2024 года. В настоящее время система проходит необходимые процедуры по регламенту утверждения в США.

Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
09.01.2024
Фото:freepik / freepik
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