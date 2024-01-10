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В Японии хотят возобновить выпуск Mitsubishi Pajero на базе Triton

Руководство Mitsubishi нашло возможность возродить легендарный Pajero

Приверженцы марки Mitsubishi мечтают о возрождении легенд модельного ряда бренда: Lancer Evo и Pajero. Вполне вероятно, что эти мечты осуществятся – автопроизводитель намерен возобновить выпуск нового Паджеро.

О возможном выпуске Pajero написали японские СМИ с оговоркой, что судьба нового внедорожника будет зависеть от показателей продаж на местном рынке Mitsubishi Triton. Именно на базе этого пикапа создан Pajero Sport, и сейчас есть реальные шансы его возвращения в Японию после многих лет отсутствия. Вполне вероятно, что эти планы осуществятся уже в 2025 году.

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Новой платформой для Pajero станят Triton/Pajero Sport, очевидно, что от их успеха на японском авторынке зависит судьба нового внедорожника.

В пользу того, что будет налажен выпуск Паджеро, свидетельствует тот факт, что в Японию возвращается Toyota Land Cruiser 70. Внедорожник продавался в разных странах, а после его модернизации в середине 2023 года автомобиль стал доступен и у себя на родине.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:Wikimedia
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Отзывы о Mitsubishi Pajero

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