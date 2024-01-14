Новый спортивный Lexus можно выиграть в лотерею
Электрический кроссовер RZ 450e в исполнении F Sport Performance отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и эксклюзивным интерьером.
Внешне Lexus RZ 450e F Sport Performance выделяется оригинальным обвесом с карбоновым капотом, накладками на колесные арки с аэродинамическими элементами и 21-дюймовыми колесными дисками. Также автомобиль получил новую решетку радиатора и переработанный задний бампер с диффузором.
В салоне Lexus RZ 450e F Sport Performance установлены спортивные сиденья с отделкой из замши и контрастной синей прострочкой.
Силовая установка Lexus RZ 450e F Sport Performance такая же, как и у стандартной версии кроссовера. Она состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 313 л. с. и 430 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.
Емкость тяговой батареи составляет 71,4 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода на одном заряде до 400 км. Поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 80% за 30 минут.
Lexus RZ 450e F Sport Performance будет выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Право покупки автомобиля будет разыграно в лотерее, заявки на участие в которой принимаются дилерами Lexus по всей Японии.
Цена Lexus RZ 450e F Sport Performance в Японии составляет 10 миллионов иен (около 73 000 долларов).
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Toyota
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!