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Новый спортивный Lexus можно выиграть в лотерею

Право покупки Lexus RZ 450e F Sport Performance будет разыграно в лотерее

Электрический кроссовер RZ 450e в исполнении F Sport Performance отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и эксклюзивным интерьером.

Lexus RZ 450e F Sport Performance
Lexus RZ 450e F Sport Performance

Внешне Lexus RZ 450e F Sport Performance выделяется оригинальным обвесом с карбоновым капотом, накладками на колесные арки с аэродинамическими элементами и 21-дюймовыми колесными дисками. Также автомобиль получил новую решетку радиатора и переработанный задний бампер с диффузором.

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Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

В салоне Lexus RZ 450e F Sport Performance установлены спортивные сиденья с отделкой из замши и контрастной синей прострочкой.

Силовая установка Lexus RZ 450e F Sport Performance такая же, как и у стандартной версии кроссовера. Она состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 313 л. с. и 430 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Емкость тяговой батареи составляет 71,4 кВтч, что обеспечивает запас хода на одном заряде до 400 км. Поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 80% за 30 минут.

Lexus RZ 450e F Sport Performance будет выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Право покупки автомобиля будет разыграно в лотерее, заявки на участие в которой принимаются дилерами Lexus по всей Японии.

Цена Lexus RZ 450e F Sport Performance в Японии составляет 10 миллионов иен (около 73 000 долларов).

Источник: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 3
14.01.2024
Фото:Lexus
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