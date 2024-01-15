Вне закона: суд запретил продавать в РФ приборы для сокрытия номеров авто

Суд решил запретить продажу в Сети устройств, скрывающих номера машин

Объявления в Сети о продаже устройств, позволяющих скрывать номера автомобилей от дорожных камер видеонаблюдения, противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы.

Судебная инстанция удовлетворила иск прокурора и наложила запрет на продажу посредством интернет-сайтов, включая платформу Aliexpress, специальных устройств, позволяющих скрывать номера машин. Вся информация о подобных приборах на сайте Aliexpress признана «запрещенной к распространению». Речь идет о приспособлениях, позволяющих сделать государственный регистрационный знак автомобиля невидимым для видеокамер автоматической фиксации правонарушений.

Данное решение является основанием для внесения подобных объявлений о продаже в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Прокурор Западного административного округа столицы подал еще один аналогичный иск в Дорогомиловский суд Москвы с требованием заблокировать объявление о продаже устройств, скрывающих номера машин от камер видеонаблюдения, опубликованном на сайте компании Tacticalbunker. Этот ресурс специализируется на продаже товаров для спорта, безопасности и тактики выживания.

Отмечается, что подобные объявления противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Напомним, за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей.

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Источник: tass.ru