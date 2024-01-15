Бесплатные проезд по платным трассам и парковка, отмена налога — кто имеет право

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Эксперт нашла объяснение выросшим на 290% объемам продаж электрокаров в России

Жители России все чаще интересуются электрокарами, в том числе и благодаря мерам государственной поддержки этого сегмента. Об этом рассказала директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

По ее словам, сегмент электромобилей в 2023 году стал самым быстрорастущим на российском рынке. В сравнении с показателями 2022 года, объем продаж электрокаров в 2023 году вырос на 290%. Согласно опросу, проведенному ГК «Автодом» совместно с «Росгосстрахом», примерно 38% автовладельцев рассматривали возможность приобретения электрического транспорта.

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«Производители электромобилей в России наращивают объемы производства самыми высокими темпами в отрасли. Такие результаты достигнуты во многом благодаря льготам, в числе которых не только бесплатный проезд по платным трассам», — подчеркнула собеседница издания.

Россияне делают выбор в пользу электрокаров из-за отсутствия транспортного налога, а также освобождения от оплаты парковок в мегаполисах. Есть бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электромобилей, количество таких трасс планируется расширить. Все эти меры самым позитивным образом стимулирует выбор в пользу электрического транспорта, подытожила Уткина.

Ранее сообщалось, что Минэкономики, Минтранс и «Автодор» обсуждают возможность продления пилотного проекта, в рамках которого возможен бесплатный проезд на электрокарах по платным трассам. Эта льгота предоставляется правительственной программой, целью которой являются развитие производства и использование электрического транспорта в России. Планируется, что к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в нашей стране, будут электрическими.

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Источник: nsn.fm

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
15.01.2024
Фото:АГН «Москва»
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