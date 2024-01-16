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ВТБ: каждый пятый автокредит в России приходился в 2023 году на отечественную Lada

Финансисты решили подсчитать, сколько автокредитов оформили россияне в 2023 году

Спрос россиян на автомобили из Китая в 2023 году вырос почти в четыре раза. Об этом сообщил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«Если говорить о первичном рынке, то здесь основной интерес клиентов ожидаемо концентрируется вокруг российских и китайских производителей. По сравнению с 2022 годом спрос на автомобили из КНР вырос почти в четыре раза: по итогам прошлого года уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины мы выдавали на китайские бренды», — цитирует пресс-служба банка слова финансиста.
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Также Бочарников отметил, что, как и в 2022 году, россияне предпочитали брать займы для покупки машин на вторичном рынке.

«В структуре продаж ВТБ на автомобили с пробегом пришлось около 70% от общего числа выданных кредитов. Этот тренд связан со все еще ограниченным предложением новых автомобилей и с традиционно более широким выбором и привлекательной стоимостью поддержанных машин», – добавил начальник управления банка.

По итогам 2023 года ВТБ провел более 178 тысяч сделок по выдаче автокредитов. Этот показатель в 3,5 раза превышает итоги 2022 года. А в пресс-службе банка уточнили, что общий объем выданных автокредитов достиг 229 млрд рублей. Это рекорд для банка, причем средний чек одной сделки составил почти 1,3 млн рублей, отметили в ВТБ. Количество выданных кредитов возрастало в течение года постепенно, самым активным стал декабрь.

Больше всего автокредитами пользовались жители Москвы и Подмосковья (51 млрд рублей), Петербурга и Ленобласти (21,5 млрд рублей). В топ-5 вошли Краснодарский край (почти 11 млрд рублей), Республика Татарстан (почти 10 млрд рублей) и Ростовская область (9,6 млрд рублей). Каждый пятый кредит пришелся на отечественную Lada, в топ-3 вошли также китайские Changan и Omoda. В совокупности российский банковский сектор в 2023 году выдал кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
16.01.2024
Фото:freepik / freepik
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