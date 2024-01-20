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Гонки хулигана с полицией завершились необычным «приземлением»

В результате погони пикап злоумышленника «оседлал» полицейский внедорожник

Погоня началась в парке передвижных домов Voyager Village в Тротвуде (США). Полиция прибыла на место и обнаружила женщину, которую сбил родственник на пикапе. Власти утверждают, что затем мужчина промчался мимо полицейских, направив на них дуло пистолета. Стражи порядка организовали погоню за злоумышленником.

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В какой-то момент преследования мужчина начал стрельбу по полицейским. Затем он врезался в две полицейские машины и остановился на одной из них. Судя по видео инцидента, полиция открыла огонь по водителю пикапа даже несмотря на то, что на линии огня находился полицейский во внедорожнике под грузовиком и прохожие поблизости.

В результате погони, аварии и перестрелки офицер и подозреваемый получили травмы и госпитализированы, но находятся в стабильном состоянии.

Начальник полиции Тротвуда Эрик Уилсон сообщил Dayton Daily News, что женщина, которую он, предположительно, сбил, попала в больницу с неопасными для жизни травмами.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.01.2024
Фото:Unsplash
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