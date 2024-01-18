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Интересная картина: как поменялся Топ-10 автобрендов за последние два года

«Автостат»: в 2024 году Топ-10 автомарок могут составить Lada и «китайцы»

Опубликована любопытная инфографика, с кристальной чистотой живописующая весь тот кавардак, который мы лицезреем на российском авторынке в последние два года. Взгляните на график – картина 2021 года, по большому счету, сформировалась за долгие годы и казалась незыблемой. Настолько, что Топ-4 устоял даже в кризисном 2022-м: Lada, Kia, Hyundai, Renault.

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Но в десятку ворвались Geely и Haval, примкнув к уже находящейся там Chery и попутно выбросив заслуженных Nissan и BMW. В 2023 году очередь на вылет настала для Renault, Skoda и Volkswagen, потому что в рейтинг марок-бестселлеров добавились еще три бренда из Поднебесной: Changan, Exeed и Omoda. К слову, два последних принадлежат все той же Chery.

Таким образом, по результатам продаж новых легковушек в РФ в 2023 году в десятке лучших марок не осталось ни одной европейской. При этом доли рынка у Chery и Haval уже превышают 10%, Geely довольно близка к ним. Lada вне досягаемости: нынешний кризис идет АВТОВАЗу на пользу, доля рынка неуклонно растет и перевалила за 30%.

Изменение марочной структуры авторынка РФ, 2021-2023 годы
Изменение марочной структуры авторынка РФ, 2021-2023 годы

Пока в рейтинге держатся корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota, но по понятным причинам их позиции сильно ослаблены. Источник не исключает, что в 2024 году десятка лучших будет состоять из продукции АВТОВАЗа и «китайцев».

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, Автостат
Количество просмотров 89
18.01.2024
Фото:Unsplash, Автостат
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