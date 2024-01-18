Без такой технической жидкости автомобиль может не завестись при сильном морозе

Водителям нашли самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза

Использование качественного моторного масла на основе синтетических компонентов позволит автомобилю отлично функционировать даже при морозе до минус 30 градусов.

Зима – очень сложное время для силового агрегата автомобиля, поэтому необходимо основательно подходить к вопросу защиты всех узлов и агрегатов, так как при экстремально низких температурах они сильно изнашиваются.

Одним из самых эффективных способов сохранения рабочего состояния двигателя является использование моторного масла на основе синтетических компонентов. Но нужно соблюсти обязательное условие при выборе технической жидкости – она должна выполнять свои функции при температуре до -30 градусов.

Перед подготовкой к зиме нужна комплексная диагностика и, если потребуется – замена некоторых деталей, включая аккумулятор. Благодаря выполнению этого условия подготовленные к зиме автомобили будут заводиться без проблем при любых температурах.

Перед началом поездки во время морозов до -20о необходим прогрев машины в течение 10-15 минут. Нужно следить за тем, чтобы не образовывался конденсат, автомобиль лучше парковать на ровной поверхности, не заезжая на сугробы.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: pravda.ru