#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Без такой технической жидкости автомобиль может не завестись при сильном морозе

Водителям нашли самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза

Использование качественного моторного масла на основе синтетических компонентов позволит автомобилю отлично функционировать даже при морозе до минус 30 градусов.

Зима – очень сложное время для силового агрегата автомобиля, поэтому необходимо основательно подходить к вопросу защиты всех узлов и агрегатов, так как при экстремально низких температурах они сильно изнашиваются.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

Одним из самых эффективных способов сохранения рабочего состояния двигателя является использование моторного масла на основе синтетических компонентов. Но нужно соблюсти обязательное условие при выборе технической жидкости – она должна выполнять свои функции при температуре до -30 градусов.

Перед подготовкой к зиме нужна комплексная диагностика и, если потребуется – замена некоторых деталей, включая аккумулятор. Благодаря выполнению этого условия подготовленные к зиме автомобили будут заводиться без проблем при любых температурах.

Перед началом поездки во время морозов до -20о необходим прогрев машины в течение 10-15 минут. Нужно следить за тем, чтобы не образовывался конденсат, автомобиль лучше парковать на ровной поверхности, не заезжая на сугробы.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: pravda.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1094
18.01.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0