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Россияне в 2023 году купили 6,64 млн машин с пробегом — рассказываем о лидере продаж

Исследование: вторичный рынок России по итогам 2023 года вырос на 21%

Продажи подержанных машин на российском рынке выросли в 2023 году на 21,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и достигли 6,64 млн штук. Такой вывод в ходе исследования сделали аналитики сервиса «Открытие авто».

По словам руководителя компании Марины Дембицкой, если ключевая ставка ЦБ существенно не снизится, а кредиты не станут более доступными, рынок машин с пробегом в 2024 году ждет стагнация, а худший сценарий предполагает падение до 6-6,5 млн штук.

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«Эксперты "Открытие авто" оценили продажи а/м с пробегом за 2023 год на основе данных регистраций. Успех первых трех кварталов позволил рынку вырасти до 6,64 млн штук – плюс 21,2%, или 1,2 миллиона сделок», — говорится в исследовании.

В 2023 году лидером продаж подержанных машин стала отечественная Lada: в период с января по декабрь ее купили в количестве 1,57 млн штук. Этот показатель превысил итоги 2022 года на 14,7%. Вторую строчку по популярности занимает Toyota (715,6 тыс., +22,5%), замыкает тройку лидеров бренд Kia (387,8 тыс., +23,8%). Дальше идут Hyundai и Nissan с показателями 331,7 тыс. (+22,1%) и 330 тыс. (+19,6%) соответственно.

Доля отечественных автомобилей на рынке составила 26,6% (1,77 млн авто), и в этом показателе долю в 23,6% занимает Lada. Продажи японских брендов на вторичном рынке по итогам 2023 года составили 1,81 млн штук (доля 27,3%), в 2022 году этот показатель равнялся 26,9%. Корейские марки заняли 13% общего объема рынка (866,1 тыс.), а немецкие машины – 14% (931 тыс.).

Машин китайского производства в 2023 году продано 145,6 тысячи единиц, это почти в два раза больше, чем в 2022 году (+45%). В 2024 году продажи китайских автомобилей на вторичном рынке продолжат расти и могут достичь показателей до 200 тысяч, подытожила Дембицкая.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 253
18.01.2024
Фото:Depositphotos
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