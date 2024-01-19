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Комфортабельный салон и высокое качество — семейные водители оценят этот кроссовер

Эксперты решили найти все плюсы и минусы кроссовера Jetour X70 Plus

Кроссовер Jetour X70 Plus называют автомобилем, способном стать достойной альтернативой популярным моделям от европейских и японских брендов. На фоне небольшого обновления этой модели в России эксперты решили разобраться во всех достоинствах и недостатках автомобиля.

Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus

К достоинствам эксперты отнесли качественную сборку и высокое качество использованных материалов. Салон выполнен из идеально подогнанных деталей. В целом шикарный вид Jetour X70 Plus производит впечатление машины премиум класса, а не бюджетного китайского кроссовера. Отдельно стоит отметить лакокрасочное покрытие кузова за глубину цвета и безупречный ровный глянец.

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Другим достоинством указывается просторный и комфортабельный салон. Мягкие кресла очень удобные, с хорошей боковой поддержкой — и водители, и пассажиры по достоинству оценят комфорт. Второй ряд порадует высоких пассажиров простором в местах для ног и головы.

Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus

Из недостатков отмечают маленький третий ряд — он тесный и нефункциональный. Даже детям там будет некомфортно, не говоря о взрослых. Поэтому третий ряд с большой долей вероятности владельцы будут использовать для экстренных случаев, а не на регулярной основе.

Также эксперты указали на слишком мягкую подвеску, которая сильно раскачивает машину на неровностях. Для лучшей управляемости все-таки необходима более упругая и жесткая настройка ходовой части.

Резюмируя, эксперты заключили, что Jetour X70 Plus является достойным конкурентом моделям от европейских и азиатских производителей. Несмотря на некоторые недостатки, у кроссовера — высокое качество и комфортабельный салон. Для семей это отличное предложение за разумные деньги.

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Источник: cenyavto.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:от производителя
Количество просмотров 6
19.01.2024
Фото:от производителя
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