Необходима госкорпорация для курирования развития автоотрасли — президент РОАД

Глава РОАД назвал два сценария развития отечественного автопрома в 2024 году

Авторынок России в 2024 году может пойти по пессимистичному сценарию развития, при котором дилерам вряд ли удастся реализовать более 1,1 млн автомобилей. Такое мнение выразил президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин.

Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что такой прогноз возможен при условии сохранения ставки ЦБ на том же уровне, что и сейчас, а также если утильсбор будет неоправданно повышаться.

«Дай бог продать хотя бы 1,1 млн автомобилей. Но все же мы надеемся, что правительство сделает соответствующие шаги. Самое элементарное — поднять ключевую ставку. Если это сделать, то рынок будет двигаться к 1,3 млн проданных новых машин», — убежден президент ассоциации.

Отечественные производители намерены в 2024 году предложить потребителям порядка 500 тысяч машин. Этот показатель превышает прошлогодний на 15%. У китайского автопрома более амбициозные планы, в 2023 году они продали на рынке РФ 548 643 автомобиля, а в 2024 году намерены увеличить показатель до 1 169 500 единиц (рост +213%).

Согласно данным экспертов РОАД, в 2023 году в России реализовано 1 153 122 новых автомобиля. Это выше, чем в 2022 году (примерно 700 тысяч штук), но меньше, чем в предыдущие годы. При этом вырос вторичный рынок, констатируют эксперты. Причина: у людей нет денег на новые автомобили, цены на которые выросли.

«Моя личная оценка: рынок сейчас только наполовину тот, каким бы мог быть. Но чтобы мы получили 2 млн проданных новых машин, нужно предпринять меры. Сам по себе рынок не восстановится», — категоричен в своем мнении президент РОАД.

Подщеколдин предлагает в качестве одной из мер поддержки рынка создать госкорпорацию «Росавто», которую наделили бы полномочиями по стимулированию отечественного автопрома. Он сослался на опыт Китая, где правительство курирует развитие автоотрасли.

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Источник: aif.ru