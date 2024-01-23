#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Системе каршеринга в РФ спрогнозировали бурный рост на фоне высоких цен на авто
23 января
Системе каршеринга в РФ спрогнозировали бурный рост на фоне высоких цен на авто
Эксперт объяснила, почему личный автомобиль в...
Чаще всего россияне в 2023 году покупали Lada Granta с пробегом по цене 574 тыс. рублей
23 января
Чаще всего россияне в 2023 году покупали Lada Granta с пробегом по цене 574 тыс. рублей
На вторичном рынке России средняя цена...
Evolute i-Space
23 января
Новый кроссовер Evolute будет выпускаться под исходным брендом Dongfeng
«Моторинвест» сменил название кроссовера...

Штрафы с камер за ремень отменят

Непристегнутый ремень и разговор по телефону перестанут быть поводом для штрафа

Временно отменить штрафы с дорожных камер за непристегнутый ремень безопасности или использование водителем мобильного телефона во время движения – такую законодательную инициативу готовит председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Почему возникают подобные предложения и насколько они обоснованны? Комментирует эксперт.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Екатерина Соловьёва, автоюрист, эксперт «Народный фронт. Аналитика»:

— Для привлечения к ответственности по правилам ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ правонарушение должно быть зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Это важно: не человеком, который затем просмотрит записанный камерой материал, а самой камерой. Это подразумевает, что техническое средство самостоятельно должно уметь определять дорожное событие как нарушение.

Поясню на простом примере. Едет поток из ста машин. Простая камера записывает всё подряд. А камера – техническое средство фиксации, обладающее специальным ПО, способно выделить из потока, например, машины, проехавшие на красный. Задача в том, чтобы видеосистема была способна отличить просто проезжающую машину от машины, водитель которой нарушил ПДД.

И здесь уже вопрос к качеству ПО. Есть нарушения, которые очень легко отлавливать камерами: это все «линейно-геометрические» истории, вроде выезда на встречную полосу, заезд за стоп-линию или проезд на красный. Но такие нарушения, как разговор по телефону или непристегнутый ремень, относятся к категории «нейро». То есть их фиксировать в принципе намного сложнее, а при существующем уровне технологий – крайне сложно.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

У юристов корректность такой фиксации чаще всего вызывает вопросы, нельзя говорить и о «низком браке». По моему мнению, эту систему лучше вводить, когда уровень технологии будет более совершенный, а пока идет эксперимент, не взимать штрафы. Также необходимо повысить прозрачность механизмов фиксации. Сегодня отсутствует открытая методика поверки камер. Разработчики скрывают технологии работы системы, мотивируя это промышленной тайной. Если же результаты работы камеры видеофиксации требуют дальнейшей сортировки в ручном режиме – это противоречит статье закона.

В связи с этим я поддерживаю инициативы о совершенствовании законодательства в области видеофиксации правонарушений. Было бы правильно отменить практику взимания подобных штрафов, пока система не будет отлажена.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
23.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0