Штрафы с камер за ремень отменят

Непристегнутый ремень и разговор по телефону перестанут быть поводом для штрафа

Временно отменить штрафы с дорожных камер за непристегнутый ремень безопасности или использование водителем мобильного телефона во время движения – такую законодательную инициативу готовит председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Почему возникают подобные предложения и насколько они обоснованны? Комментирует эксперт.

Екатерина Соловьёва, автоюрист, эксперт «Народный фронт. Аналитика»:

— Для привлечения к ответственности по правилам ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ правонарушение должно быть зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Это важно: не человеком, который затем просмотрит записанный камерой материал, а самой камерой. Это подразумевает, что техническое средство самостоятельно должно уметь определять дорожное событие как нарушение.

Поясню на простом примере. Едет поток из ста машин. Простая камера записывает всё подряд. А камера – техническое средство фиксации, обладающее специальным ПО, способно выделить из потока, например, машины, проехавшие на красный. Задача в том, чтобы видеосистема была способна отличить просто проезжающую машину от машины, водитель которой нарушил ПДД.

И здесь уже вопрос к качеству ПО. Есть нарушения, которые очень легко отлавливать камерами: это все «линейно-геометрические» истории, вроде выезда на встречную полосу, заезд за стоп-линию или проезд на красный. Но такие нарушения, как разговор по телефону или непристегнутый ремень, относятся к категории «нейро». То есть их фиксировать в принципе намного сложнее, а при существующем уровне технологий – крайне сложно.

У юристов корректность такой фиксации чаще всего вызывает вопросы, нельзя говорить и о «низком браке». По моему мнению, эту систему лучше вводить, когда уровень технологии будет более совершенный, а пока идет эксперимент, не взимать штрафы. Также необходимо повысить прозрачность механизмов фиксации. Сегодня отсутствует открытая методика поверки камер. Разработчики скрывают технологии работы системы, мотивируя это промышленной тайной. Если же результаты работы камеры видеофиксации требуют дальнейшей сортировки в ручном режиме – это противоречит статье закона.

В связи с этим я поддерживаю инициативы о совершенствовании законодательства в области видеофиксации правонарушений. Было бы правильно отменить практику взимания подобных штрафов, пока система не будет отлажена.