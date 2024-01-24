Хотите купить BMW и Mercedes с дисконтом — рассказываем о нюансах

Хайцеэр рассказал о функционале ведомственных иномарок, выставленных на торги

Комментируя новость о том, что все иномарки из служебного автопарка Управделами президента РФ будут выставлены на торги, вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в эфире НСН предупредил, что лучше воздержаться от их приобретения. В частности, замене подлежат марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска.

«Списанный автомобиль реализуют по коммерческой цене. Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла. У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, они хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет», — подчеркнул собеседник издания.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в очередной раз не без гордости рассказал о преимуществах своего служебного Москвича.

«Я с октября месяца езжу на Москвиче 6. Я забрал на испытание Москвич, каждый месяц отчитываюсь, никаких недостатков не заметил», — рассказал глава комитета.

В автопарке Госдумы разнообразная гамма иномарок: есть Ford Focus, Ford Mondeo, BMW 5-й серии, BMW 7-й серии, Mercedes S-класса. В настоящее время некоторые депутаты Госдумы получили Aurus. Автопарк Госдумы заменят по мере выхода автомобилей в утиль, уже закуплены автомобили Lada Vesta.

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Источник: nsn.fm