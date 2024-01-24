#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Канал ввоза авто из Киргизии могут перекрыть, а «упрощенку» отменить — что изменится с 1 февраля
24 января
Канал ввоза авто из Киргизии могут перекрыть, а «упрощенку» отменить — что изменится с 1 февраля
С 1 февраля в России могут измениться правила...
Volkswagen представил обновленный Golf
24 января
Volkswagen представил обновленный Golf
VW Golf с ДВС дебютировал с кнопками, прибавкой...
Некоторые бренды Китая могут покинуть авторынок России по этой причине — мнение дилера
24 января
Некоторые бренды Китая могут покинуть авторынок России по этой причине — мнение дилера
Гераськин нашел причину ухода некоторых...

Хотите купить BMW и Mercedes с дисконтом — рассказываем о нюансах

Хайцеэр рассказал о функционале ведомственных иномарок, выставленных на торги

Комментируя новость о том, что все иномарки из служебного автопарка Управделами президента РФ будут выставлены на торги, вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в эфире НСН предупредил, что лучше воздержаться от их приобретения. В частности, замене подлежат марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска.

«Списанный автомобиль реализуют по коммерческой цене. Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла. У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, они хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет», — подчеркнул собеседник издания.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Надежный кроссовер 4х4 за 1,5 млн рублей – 4 варианта для большой семьи

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в очередной раз не без гордости рассказал о преимуществах своего служебного Москвича.

«Я с октября месяца езжу на Москвиче 6. Я забрал на испытание Москвич, каждый месяц отчитываюсь, никаких недостатков не заметил», — рассказал глава комитета.

В автопарке Госдумы разнообразная гамма иномарок: есть Ford Focus, Ford Mondeo, BMW 5-й серии, BMW 7-й серии, Mercedes S-класса. В настоящее время некоторые депутаты Госдумы получили Aurus. Автопарк Госдумы заменят по мере выхода автомобилей в утиль, уже закуплены автомобили Lada Vesta.

Источник: nsn.fm

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
24.01.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0