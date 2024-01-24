Обновленные Haval H9 нового поколения и кроссовер Hyundai Creta — все о новинках 2024 года

Эксперты нашли главные новики авторынка России 2024 года от Haval, Chery и VW

Ведущие автопроизводители презентовали много новинок, некоторые из которых могут появиться на российском рынке. Причем в дилерские центры России могут поступить не только модели китайских брендов.

Одной из интересных премьер 2024 года для России станет внедорожник Haval H9 нового поколения. Дебют модели с новым кузовом в ретростиле состоялся пока на рынке Китая. Старт продаж на российском рынке ожидается уже текущим летом. Новинка, вполне вероятно, будет дороже 4,09 млн рублей, за которые у нас в стране продается Haval H9.

Haval H9

В России в 2024 году может появиться кроссовер Hyundai Creta, дебют обновленной версии в начале текущего года состоялся в Индии, не исключено, что кроссовер доедет и до России.

Для китайского рынка премьера седана Toyota Camry XV80 нового поколения стало важным событием. Есть шансы, что в РФ автомобиль появится по схеме параллельного импорта. Цены в Китае стартуют от 198 800 юаней (примерно 2,4 млн руб.), очевидно, что у нас на рынке будет более высокая цена.

Hyundai Creta

Совсем скоро в Китае начнутся продажи Volkswagen Tiguan, вся информация о модели с приставкой L в названии уже появилась в базе Минпромторга КНР. Не исключено, что российские дилеры захотят привезти новинку и к нам.

В автосалонах РФ уже давно не продают популярные хэтчбеки Kia Rio, но есть шансы, что они появятся в 2024 году все по той же схеме параимпорта.

Volkswagen Tiguan

В январе на рынке Китая стартовали продажи нового бизнес-седана Geely Galaxy E8. Главная фишка электрокара — огромный 45-дюймовый экран во всю ширину передней панели. В РФ автомобили марки продают официально, поэтому можно надеяться, что седан у нас тоже появится в текущем году.

На рынке России может появиться и гибридный седан Chery Fengyun A8. Один из дилеров рассказал, что к нам модель привезут под названием Chery Arizzo 8. Кроме того, в РФ может состояться дебют гибридного кроссовера Dongfeng Aeolus Huge.

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Источник: autonews.ru