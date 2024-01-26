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АВТОВАЗ сделает упрощенный вариант седана Lada Aura для такси — старт уже осенью

АВТОВАЗ решил наладить выпуск упрощенной Lada Aura специально для таксопарков

Новая модель АВТОВАЗа Lada Aura получит версию для использования в такси. Уже в сентябре текущего года с конвейера сойдет новая модель Lada Aura (удлиненная Веста). Об этом рассказали в пресс-службе отечественного производителя.

«Версия для такси планируется, детальную комплектацию пока обсуждать рановато», — рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.
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Общественности продемонстрировали прототипы Lada Aura в максимальной комплектации, предназначенные, в основном, для чиновников. Эта модель оснащена вазовским двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с., который работает в паре с китайским вариатором.

Интерьер салона будет выполнен в светлых и темных тонах, обивка сидений и рулевого колеса – из натуральной кожи. Машина представлена с мультимедийной системой диагональю 10 дюймов с сервисами Яндекс.Авто, а также с цифровой комбинацией приборов.

На АВТОВАЗе рассматривают выпуск варианта Lada Aura в более простой версии, именно ее и планируют использовать в таксопарках. Салон выполнят из ткани, мультимедийной системы с большим экраном не будет, а приборная панель будет не цифровой, а аналоговой. Под капотом все тот же вазовский мотор объемом 1,6 л, механическая коробка переключения передач.

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Источник: лада.онлайн

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
26.01.2024
Фото:АГН Москва
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