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Из-за того, что китайцы не умеют регулировать эти настройки, управление авто ухудшается

Водителям рассказали о принципиальном недостатке китайских автомобилей

Основным недостатком китайских производителей является неопытность в тонких настройках шасси, и эта разница чувствуется при управлении автомобилем. Об этом заявил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Юрий Урюков.

Он подчеркнул, что водители со стажем, ценящие комфортное управление, могут легко распознать такое расхождение во время езды.

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«Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного «китайца» и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и ты сразу поймешь – последние едут намного лучше», — констатирует эксперт.

Особенно эта разница чувствуется во время обгонов на скорости, а также при резком маневре в момент объезда внезапно появившегося препятствия, подчеркивает Урюков.

Напомним, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал российским автовладельцам ближайшие три года не покупать китайские автомобили. По его словам, в России пока не накопили достаточного опыта массовой эксплуатации машин от китайских производителей. Все, кто сегодня покупает машины от автопрома Китая,могут рассчитывать только на себя и берут ответственность за все возможные последствия в случае возникновения проблем.

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Источник: news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.01.2024
Фото:Depositphotos
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