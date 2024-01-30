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С июля 2024 года все новые автомобили должны быть оснащены «черными ящиками»
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С июля 2024 года все новые автомобили должны быть оснащены «черными ящиками»
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С июля 2024 года все новые автомобили должны быть оснащены «черными ящиками»

Без «черного ящика» нет регистрации — Евросоюз вводит требование для новых авто

Начиная с июля 2024 года в странах Евросоюза по отношению к новым автомобилям вводится еще одно требование. Речь идет об обязательном оснащении «черными ящиками» всех машин, проданных после указанного срока.

Требование о «регистраторе данных событий» (EDR) распространится на все легковые автомобили класса M1, а также коммерческие транспортные средства класса N1, включая пикапы и фургоны с максимальным весом до 3,5 тонн.

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EDR призваны помочь понять, что именно произошло во время ДТП, при помощи анализа имеющихся данных. Устройство записывает определенные параметры за короткий период времени – за 5 секунд до аварии и 0,3 секунды после удара.

Согласно документации Еврокомиссии, это: скорость, торможение, положение и наклон автомобиля на дороге, а также реакция встроенных систем безопасности. Также будет дан анализ тому, была ли активирована система экстренного вызова (она обязательна в ЕС с апреля 2018 года).

Отмечается, что EDR сохранит всю информацию с высокой точностью и ей будет гарантирована сохранность. Кроме того, устройство будет хранить данные о марке и модели автомобиля и установленном оборудовании.

Устройство функционирует по замкнутой системе, все данные собираются анонимно, чтобы исключить их использование посторонними лицами. При этом последние четыре цифры VIN-номера не сохраняются, включая другую личную информацию владельца автомобиля.

Доступ к данным EDR будет только у компетентных органов, при их помощи они смогут детально реконструировать аварию. При помощи интерфейса OBD можно получить всю информацию с устройства, но в случае поломки порта во время ДТП информация будет получена непосредственно из «черного ящика».

Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
30.01.2024
Фото:freepik / freepik
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