#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Автотор» нашел комплектующие для сборки почти всех автомобилей Kia
3 февраля
«Автотор» нашел комплектующие для сборки почти всех автомобилей Kia
«Автотор» дособрал почти все...
Rolls-Royce Spectre
3 февраля
Rolls-Royce, который нельзя продавать, выставили на продажу
Первый электрический Rolls-Royce решили...
Geely Boyue Cool
3 февраля
Совершенно новый кроссовер Geely замечен в России
Новый кроссовер Geely Boyue Cool решили...

Вот что делает с машиной черный лед

Глава семейства, потеряв управление, постарался «не потерять лицо» перед домочадцами

Черный лед – явление довольно коварное. Это тончайший, практически невидимый глазу слой льда, который образуется на поверхности дорожного покрытия. Сам ледяной слой прозрачен и бесцветен и получил свое название из-за того, что через него видна темная поверхность асфальта, и водитель думает, что дорога всего лишь влажная.

В понедельник, 18 января 2024 года, Кайл и Тери ехали по дороге в Сальтильо (штат Массачусетс, США), чтобы отвезти детей в детский сад, а потом отправиться на работу. Неожиданно их Jeep Gladiator попал на участок с черным льдом и потерял управление. На видео хорошо видно, как это происходит.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Беспилотники научились «подрезать» друг друга

Джип вынесло с дороги, и он съехал с крутой насыпи. Хорошо, что скорость была невысокой, родителям удалось отшутиться, и дети почти не испугались.

«Мы постарались сделать страшную ситуацию веселой и легкой для детей, объясняя, что это было похоже на американские горки! Все были в порядке, и Джип не пострадал», – объяснил глава семейства.

Правда, немного удивляет в этом видео, что глава семейства и до, и во время, и после происшествия упорно продолжает вести машину одной рукой. Дурная привычка?

Видео: YouTube

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
03.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0