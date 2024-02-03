Вот что делает с машиной черный лед
Черный лед – явление довольно коварное. Это тончайший, практически невидимый глазу слой льда, который образуется на поверхности дорожного покрытия. Сам ледяной слой прозрачен и бесцветен и получил свое название из-за того, что через него видна темная поверхность асфальта, и водитель думает, что дорога всего лишь влажная.
В понедельник, 18 января 2024 года, Кайл и Тери ехали по дороге в Сальтильо (штат Массачусетс, США), чтобы отвезти детей в детский сад, а потом отправиться на работу. Неожиданно их Jeep Gladiator попал на участок с черным льдом и потерял управление. На видео хорошо видно, как это происходит.
Джип вынесло с дороги, и он съехал с крутой насыпи. Хорошо, что скорость была невысокой, родителям удалось отшутиться, и дети почти не испугались.
«Мы постарались сделать страшную ситуацию веселой и легкой для детей, объясняя, что это было похоже на американские горки! Все были в порядке, и Джип не пострадал», – объяснил глава семейства.
Правда, немного удивляет в этом видео, что глава семейства и до, и во время, и после происшествия упорно продолжает вести машину одной рукой. Дурная привычка?
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Видео: YouTube
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