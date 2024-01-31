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В Корее показали на видео прототип рамного пикапа Kia

В Сеть слили видеоролик с первым в истории Kia пикапом

Первый в истории бренда Kia пикап Tasman показали на парковке одного из торговых центров. Видео с автомобилем в камуфляже растиражировали в Сети западные таблоиды.

В руководстве южнокорейского автопроизводителя неоднократно анонсировали планы по созданию собственного грузового автомобиля на рамной конструкции. Причем прямыми конкурентами назывались американский среднеразмерный пикап Ford Ranger и японский Toyota Hilux.

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Пока нет никакой информации о сроках появления новинки на рынке, они зависят от решения о запуске локального производства во избежание высоких налогов.

Южнокорейский пикап, который может получить название Tasman, показан на видео в маскировке. Судя по кадрам, у автомобиля квадратная форма кузова, прямоугольный капот, а также квадратные передние и задние панели. Колесные арки, зеркала заднего вида и пассажирский отсек напоминают американские аналоги. Дизайн освещения выполнен в стиле других автомобилей Kia. Дневные ходовые огни напоминают те, которыми оснащают кроссоверы Sorento и EV9.

Источник: carsweek.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube / WoopaTV
Количество просмотров 3
31.01.2024
Фото:YouTube / WoopaTV
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