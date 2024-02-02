Залез в чужой Pajero и уехал на нем, распивая алкоголь (видео)

В Кемерове задержали нетрезвого угонщика, попавшего в ДТП на чужой машине

В кемеровскую полицию поступило сообщение об угоне Mitsubishi Pajero. Как говорят в пресс-службе МВД, владелец как будто сделал все, чтобы машину угнали: оставил ее незапертой и с ключом зажигания в замке, а сам направился в одно из ближайших офисных зданий на Советском проспекте. Впрочем, последующих действий подоспевшего выпившего гражданина это никак не оправдывает....

Машина пропала. Однако патрули быстро вычислили ее по ориентировке, остановили и задержали находившегося за рулем 50-летнего новосибирца, производившего впечатление нетрезвого, каковое усиливалось видом початой бутылки пенного, аккуратно вставленной в подстаканник угнанного внедорожника.

«Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что задержанный водитель нетрезв. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,30 мг/л этилового спирта. Состояние опьянения было настолько высоким, что правонарушитель периодически засыпал во время составления на него административных протоколов. В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый в угоне, сев за руль чужого Mitsubishi Pajero, еще и врезался в припаркованный автомобиль, а затем скрылся с места ДТП», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Спонтанного любителя японского автопрома привлекли к административной ответственности по пяти статьям КоАП РФ, а также завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Итог: лишение прав, штраф 30 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Машина возвращена владельцу.

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Источник: МВД Медиа