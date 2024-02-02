Новым собственником завода Hyundai в Петербурге стала компания «Арт-Финанс»

Автозавод Hyundai в Петербурге 31 января официально сменил владельца

Московская компания «АРТ-Финанс» с 31 января 2024 года стала собственником 100% долей ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). Предприятие владеет двумя производственными площадками в Петербурге.

Теперь корейские «Хендэ Мотор Компани» и «Киа Корпорейшн» вышли из состава учредителей ХММР, ранее они владели активами в 70% и 30% соответственно. Главным бенефициаром активов Hyundai стал Андрей Павлович, ранее он был топ-менеджером группы «Авилон». Павлович является владельцем 99,99% долей «Арт-Финанса», ООО «Арион» владеет долей в 0,01%. Весной 2023 года компания «Арт-Финанс» приобрела 100% пакет активов в российском представительстве «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге.

Завод Hyundai начал функционировать с 2010 года и был вторым по мощности автопроизводителем в России. С его конвейеров ежегодно выпускали более 200 тысяч автомобилей, включая Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. Из-за проблем с поставкой комплектующих на фоне санкций Запада работа завода практически была прекращена весной 2022 года. В январе 2024 года завод приступил к наладке оборудования, но какие автомобили будет выпускать предприятие, неизвестно – никакой официальной информации на текущий момент пока нет.

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Источник: dp.ru