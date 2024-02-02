#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне оценили эффективность нацпроектов
2 февраля
Россияне оценили эффективность нацпроектов
На «Национальном эксперте-2023» рассказали, как...
У электромобилей нашли еще один большой минус
2 февраля
У электромобилей нашли еще один большой минус
Сможет ли отбойник остановить электромобиль –...
Toyota Hilux GR Sport
2 февраля
Toyota Hilux получит новые двигатели
Тойота обновляет популярную модель – первые...

Новым собственником завода Hyundai в Петербурге стала компания «Арт-Финанс»

Автозавод Hyundai в Петербурге 31 января официально сменил владельца

Московская компания «АРТ-Финанс» с 31 января 2024 года стала собственником 100% долей ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). Предприятие владеет двумя производственными площадками в Петербурге.

Теперь корейские «Хендэ Мотор Компани» и «Киа Корпорейшн» вышли из состава учредителей ХММР, ранее они владели активами в 70% и 30% соответственно. Главным бенефициаром активов Hyundai стал Андрей Павлович, ранее он был топ-менеджером группы «Авилон». Павлович является владельцем 99,99% долей «Арт-Финанса», ООО «Арион» владеет долей в 0,01%. Весной 2023 года компания «Арт-Финанс» приобрела 100% пакет активов в российском представительстве «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов

Завод Hyundai начал функционировать с 2010 года и был вторым по мощности автопроизводителем в России. С его конвейеров ежегодно выпускали более 200 тысяч автомобилей, включая Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. Из-за проблем с поставкой комплектующих на фоне санкций Запада работа завода практически была прекращена весной 2022 года. В январе 2024 года завод приступил к наладке оборудования, но какие автомобили будет выпускать предприятие, неизвестно – никакой официальной информации на текущий момент пока нет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: dp.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
02.02.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0