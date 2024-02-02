Больше всего в 2023 году выросли цены на иномарки с пробегом — Росстат

Росстат: стоимость легковых автомобилей в России за 2023 год увеличилась на 12%

Стоимость автомобилей на российском рынке за 2023 год выросла на 12,17%. Такие данные обнародовали в Росстате.

В частности, больше всего увеличились цены на иномарки с пробегом – рост составил 17,61%. Примерно на столько же — на 17,57% – подорожали новые автомобили отечественных производителей. При этом стоимость новых иномарок увеличилась только на 4%.

Если сравнивать с уровнем инфляции в России за год (7,42%), то в целом автомобили ощутимо выросли в цене. При сравнении показателей за январь 2023 года и январь 2024 года выясняется, что минимальная цена на самый популярный автомобиль в стране, Lada Granta, выросла на 21,6 тысяч рублей, до 699,9 тысяч рублей.

Что касается автомобилей от китайского автопрома, то согласно версии Ассоциации европейского бизнеса, самым популярным кроссовером стал Haval Jolion. Его цена с января 2023-го по январь 2024 года выросла на 50 тысяч рублей и составила 1,849 млн рублей (с учетом скидки).

Напомним, согласно отчету Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в России в 2023 году официальные дилеры продали 937 081 автомобиль. Отмечается, что этот показатель на 36,3% больше итогов 2022 года.

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Источник: autonews.ru