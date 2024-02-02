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Toyota Hilux получит новые двигатели

Тойота обновляет популярную модель – первые официальные фото

Тойота опубликовала официальные фотографии обновленного пикапа Toyota Hilux. Помимо новой внешности, а здесь будут доступны два варианта, пикап получит и новые двигатели.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

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Пока известны только австралийские расценки на автомобиль. Стоимость базовой комплектации там составит 26 475 австралийских долларов (около 1,57 млн рублей), а флагманская версия GR Sport будет стоить 74 310 австралийских долларов (около 4,4 млн рублей).

Toyota Hilux GR Sport
Toyota Hilux GR Sport

Что касается двигателей, то обновленный пикап начнут оснащать мягким гибридом (48 В) на базе турбодизельного двигателя объемом 2,8 литра.

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Эту силовую установку получат версии SR5 и Rogue.

С новым мотором пикап станет тише и будет меньше вибрировать. Мощность же такого автомобиля составит 204 л.с. и 500 Нм.

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Кирилл Панов
Фото:Toyota
02.02.2024
Фото:Toyota
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