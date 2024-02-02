На каких машинах ездят сами китайцы — удивитесь, но в топ-5 только два бренда из КНР

Эксперты составили топ-5 автомобилей, на которых ездят китайцы у себя в стране

Российские автовладельцы понемногу начинают ориентироваться в многообразии китайских автомобилей, знают цены, где и как они обслуживаются. А на каких автомобилях ездят сами китайцы? Эксперты составили топ-5 моделей. Невероятно, но факт — в рейтинге только два китайских бренда.

Немного статистики: только за один месяц, в августе 2023 года, жители КНР купили порядка 2 млн новых легковых автомобилей. Для сравнения — продажи в России за весь 2023 год составили 815 тысяч автомобилей.

Лидером китайского авторынка является BYD, его показатель — рост в 130% за последний год и первое место на местном рынке. Причем с конвейера сходят только электромобили и гибриды, которые нельзя назвать бюджетными моделями.

Второе место у немецкой марки Volkswagen традиционно любимой китайским потребителем. Доля бренда на китайском рынке автомобилей с ДВС по итогам 2022 года составила 19%, а в 2023 году выросла до 20%.

На третьем месте — японская Toyota, популярной моделью является Camry. Китайская версия этого автомобиля представляет собой гибрид, собранный на основе атмосферного двигателя объемом 2,5 л.

Дальше идет Honda, отмечается, что Honda Motor представила новую стратегию электрификации модельного ряда специально для Китая. Другими словами, все автомобили Honda начиная с 2030 года будут выходить в КНР в виде гибрида или полностью электрической модели.

Замыкает топ-5 бренд Changan, цены на автомобили марки в Китае почти в два раза ниже, чем в России.

Напрашивается логичный вопрос: почему при таком многообразии моделей китайцы отдают предпочтение иномаркам? По словам автоэксперта Никиты Бетмана, жители КНР со стабильным доходом, так же как и автовладельцы в России, могут себе ее позволить.

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Источник: aif.ru

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