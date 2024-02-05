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Полиция помогла водителю застрявшего грузовика, а потом нашла у него наркотики

В Москве перевозчик наркотиков въехал в сугроб и случайно попался наряду ДПС

Для одного из столичных нарядов ДПС это должен был быть обычный вызов – инспекторам сообщили, что на 2-м км Киевского шоссе грузовая машина въехала в снежный бруствер. Однако, прибыв на место, сотрудники полиции обратили внимание на то, что водитель застрявшего большегруза сильно нервничает.

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Сначала все выглядело как небольшой дорожный инцидент
Сначала все выглядело как небольшой дорожный инцидент
«Было принято решение о вызове следственно-оперативной группы, осмотре автомобиля и личном досмотре гражданина. В результате в присутствии понятых в гидроаккумуляторе насосной станции, обнаруженной в грузовике, полицейские нашли пакет с порошком белого цвета», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Наркотик лежал в гидроаккумуляторе насосной станции
Наркотик лежал в гидроаккумуляторе насосной станции

Дальнейшее исследование показало, что в составе изъятого порошка действительно имеется накротическое вещество – производное N-метилэфедрона массой 729,3 грамма, пишет источник. Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ и заключили под стражу.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
05.02.2024
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