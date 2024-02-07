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Седан BYD Seal 06 «скроили» по новой моде

BYD Seal 06 в дизайне Ocean представили в Китае

BYD Seal незаметно превратился в целое семейство продуктов, которое теперь состоит из Seal EV, Seal DM-i PHEV, Seal U (экспортное название Song Plus) и совсем новенького Seal 06.

Компания BYD подала заявку на омологацию Seal 06, и сегодня Министерство промышленности и информационных технологий Китая официально одобрило заявку, представив изображения и важные характеристики.

Это 5-местный автомобиль с размерами (длина, ширина, высота) 4830х1875х1495 мм и колесной базой 2790 мм.

Спереди PHEV имеет совершенно новый дизайн серии Ocean. В отличие от других моделей Seal, у него нет фирменных фар-«бумерангов», они теперь имеют новомодный рисунок «двойной буквы L».

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Seal U – китайский автомобиль, перед которым трепещут европейские бренды

Seal 06 основан на гибридной платформе DM-i и будет оснащаться электродвигателями мощностью 120 кВт.ч и 160 кВт.ч собственной разработки. Оба варианта будут комплектоваться 1,5-литровым ДВС – также собственной разработки. Максимальная скорость автомобиля ограничена 180 км/ч.

У седана два варианта аккумуляторных батарей – емкостью 10 и 16 кВт.ч, рассчитанных на запас хода только на электричестве 60 и 90 км соответственно.

Полностью электрическая версия Seal 06, скорее всего, будет представлена в этом году, но чуть позже.

В ноябре BYD анонсировала еще одну новую серию – под названием Sea Lion, в которой исключительно кроссоверы, и в 2024 году компания выпустит три новых автомобиля, включая SUV Sea Lion 06.

Учитывая появление большого количества новинок, линейка BYD в 2024 году будет насчитывать более 100 моделей и комплектаций. Эксперты в связи с этим размышляют, не возникнет ли у моделей конкуренции внутри бренда?

Источник, фото: carnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
07.02.2024
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