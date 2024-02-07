Audi вывел в свет эксклюзивный универсал RS6 Avant GT мощностью 621 л.с.

Audi представила лимитированную серию заряженного RS6 Avant GT

Компания Audi выпустила специальную лимитированную серию универсала RS6 Avant GT, призванного стать «вершиной модельного ряда». Разработчики при создании модели вдохновлялись концептом RS6 GTO 2020 года, а новинку отличают компоненты из углеродного волокна и модернизированный двигатель.

В частности, из углеродного волокна сделан капот, а передние крылья из углерода оснащены вентиляционными отверстиями, «уменьшающими давление воздуха в колесной арке и улучшающими охлаждение тормозов». С крыши сняты рейлинги для придания «более плоского и спортивного силуэта», а массивный диффузор с вертикальным отражателем выгодно подчеркивает ширину автомобиля.

Audi RS6 Avant GT

Дизайнеры установили зеркала из углеродного волокна и глянцевые углеродные акценты. Интерьер шикарного салона, выполненного в черном цвете, великолепно контрастирует с красными и медными вставками. А вышитая надпись «RS6 GT» и секции в форме сот добавляют неповторимое изящество сиденьям с глубокой боковой поддержкой.

Универсал оснащен двигателем V8 объемом 4,0 л с двойным турбонаддувом, мощностью 621 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Отмечается, что это на 30 л.с. и 50 Нм больше, чем у стандартной модели. Мотор сочетается с восьмиступенчатой трансмиссией Tiptronic и системой полного привода quattro с центральным дифференциалом. Кроме того, у новинки уникальная регулируемая подвеска и специально настроенные задние дифференциалы quattro sport.

Из других особенностей: более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости и керамическая тормозная система. А шины Continental Sport Contact 7 обеспечивают более надежное сцепление не только на сухом, но и мокром покрытии, кроме того, уменьшается подкручивание при поворотах на высокой скорости.

До первой сотни универсал разгоняется за 3,3 секунды и достигает 200 км/ч за 11,5 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой в 305 км/ч. В компании решили выпустить ограниченную серию 660 экземпляров, доставка которых начнется уже во втором квартале текущего года. Из-за ручной сборки стартовая цена в Германии составляет 219,3 тыс. евро (порядка 21,3 млн рублей по текущему курсу), и 176,9 тыс. фунтов стерлингов в Британии (чуть больше 20 млн рублей).

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Источник: speedme.ru