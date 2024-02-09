Рено показал первое фото нового кроссовера Symbioz

Renault готовит гибрид Symbioz для конкуренции с Kia Niro

Стало известно, что новый кроссовер Renault получит название Symbioz. Модель представят этой весной, и он займет место между кроссоверами Captur и Austral.

Renault также опубликовала несколько тизерных изображений новой модели. Renault Symbioz будет конкурировать с такими кроссоверами, как Nissan Qashqai и Kia Niro, и будет оснащаться гибридной силовой установкой.

Renault Symbioz

Название Symbioz происходит от древнегреческого слова «симбиоз», что означает жить вместе, сосуществовать. В Renault хотели подчеркнуть ориентированность автомобиля на человека и «тесную связь между семьей и их автомобилем».

Renault Symbioz

Есть вероятность, что с появлением новинки с конвейера будет снята некогда популярная в России модель Arkana, которая, к слову, не сыскала любви в руководстве Renault.

Renault Symbioz

При длине 4,41 м Symbioz всего на 15 мм короче популярного Qashqai и очень близок к Kia Niro. На тизере видна достаточно длинная линия крыши, которая напоминает линию крыши электрического Renault Scenic. Также у моделей очень похожие вертикальные светодиодные полосы и узкие фары, а также есть схожая угловатость передней части.

На единственном изображении интерьера видна панорамная крыша. Она, кстати, тоже похожа на крышу Scenic. Но в остальном дизайн интерьера будет позаимствован у небольшого кроссовера Captur и Clio.

В Renault заявляют, что Symbioz будет весить «менее 1500 кг», что хорошо отразится на управляемости и экономии топлива.

Кстати, это не первый Symbioz в модельном ряду Renault. Это же название носил электрический концепт-кар 2017 года, который имел мощность 670 л.с. и систему автономного управления 4-го уровня.