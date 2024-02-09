Китайские авто нашпигованы функциями. А нам это нужно?

Максим Кадаков рассказал о хитром маркетинговом ходе китайских производителей

Недавнее исследование, проведенное на одной из платформ продаж автомобилей, показало, что китайские автоконцерны обычно предлагают более широкий комплект базового оборудования, чем другие иностранные марки.

Но большинство этих функций относятся к комфорту, в то время как у европейских, японских и корейских производителей по-прежнему в приоритете вопросы безопасности и надежности .

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я считаю, что важны две вещи. Во-первых, насколько нужны и ежедневно ли востребованы эти функции, а во-вторых, имеет значение не просто наличие этих «суперсистем», но и то, как они работают.

Например, климат-контроль. В одном автомобиле он работает корректно, а в другом выставляешь обычную для себя температуру, а тебе холодно или жарко. Значит, что-то работает не так, но климат-контроль при этом есть.

Или обогрев ветрового стекла. В одной машине оно греется равномерно, а в другой остаются вертикальные треугольники у стоек, и на них всё время налипает снег. Строчка в списке оснащения есть – а работает это плохо.

То есть люди чаще всего не задумываются, как работает эта функция или система, которая их зацепила, главное – чем больше, тем лучше! А ведь пока не поездишь, не поймешь. Так, у многих «китайцев» задние окна индевеют на морозе, особенно когда в машине больше одного человека. Но покупая автомобиль ты, понятно, об этой беде не знаешь.

Думаю, китайцы будут и дальше расширять списки «комфортного» оснащения, потому что этим проще заманить покупателя. Один экран в салоне – хорошо, два – еще лучше. А сейчас уже появляется и по три экрана! Например, я ездил на Geely Monjaro и так и не понял, зачем там экран перед пассажиром, не было времени разобраться, что на все эти экраны можно выводить. Но в этом случае сама машина в целом очень хорошая и адекватная по управлению. А ведь есть же автомобили, которые едут так себе, но при этом там много экранов и масса чего еще.

А вот функции безопасности, к сожалению, человек не всегда способен оценить должным образом, пока его это не коснется. Быстродействие систем стабилизации, точность работы электронных ассистентов и т. д. – это не на поверхности, это нельзя увидеть, пощупать.