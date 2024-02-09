«Живые» Tank 500 Urban уже в продаже у дилеров

Гибридные Tank 500 Urban по цене от 6 299 000 руб. выдали первым покупателям

Первые несколько внедорожников Tank 500 Urban уже переданы российским покупателям. Эта модель вызывает интерес благодаря богатому оснащению, эффектному внешнему виду, мощности и комфорту.

Tank 500 Urban стоит в России 6 299 000 рублей.

Внедорожник получил гибридную установку, включающую 2-литровый двигатель на 245 л.с. и электродвигатель на 54 л.с. Она сочетается с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Во время эксплуатации эта силовая установка сэкономит топливо при движении на малых скоростях с частыми остановками, а также минимизируется нагрузка на ДВС.

В автомобиле установлен тяговый литиевый аккумулятор емкостью 1,75 кВт⋅ч.

С места до ста Tank 500 Urban разгоняется за 7,9 секунды и в комбинированном режиме расходует 8,5 литра на 100 км – на 3 литра меньше, чем машина с V6.

Салон рассчитан на семь мест, сиденья второго и третьего рядов складываются. Третий ряд вытеснил запаску из-под заднего свеса, она теперь закреплена на двери багажного отсека, поэтому габаритная длина Tank выросла на 192 мм (до 5078 мм).

Сегодня на российском рынке покупателям доступны Tank 300 и Tank 500, а скоро появятся Tank 400, Tank 700 и Tank 800. Кстати, продажи полноразмерного внедорожника Tank 700 в Китае уже стартовали, стоит он там около 6 млн рублей, но у нас ценник будет не меньше 8-9 млн. Длина этой машины – 5090 мм, а колесная база – 3000 мм. Внедорожник штатно оснащается передней лебедкой.

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Источник: «Российская газета»