Кроссоверы и внедорожники почти уничтожили другие классы машин

Автостат: сегмент SUV занял более 70% рынка новых легковых машин

В январе 70,6% всех реализованных в России новых легковых автомобилей пришлось на сегмент SUV, то есть на кроссоверы и внедорожники. Сегмент продолжает прирастать год от года: в 2007 году он занимал всего 16,7% (каждый шестой новый автомобиль), в 2010-м – уже 24,3% (каждый четвертый), в 2012-м – 30%, в 2017-м – 40%, а в 2021 году на долю SUV пришлось более половины (50,7%) рынка.

Более того, нынешний январь с его 70,6% – рекордный даже по отношению к минувшему 2023 году, когда кроссоверы и внедорожники заняли 66,5% рынка новых легковых авто.

Напомним, самым популярным кроссовером по итогам года стал Haval Jolion с результатом 55 550 проданных автомобилей и годовым ростом в 3,2 раза. На втором месте Lada Niva Travel с показателем 46 896 авто (рост в 2,4 раза), на третьем – Chery Tiggo 7 Pro Max, 41 057 машин. Замкнули топ-5 Niva Legend и Geely Coolray.

На вторичном рынке кроссоверы и внедорожники тоже становятся все популярнее: в 2023 году – плюс 24% по отношению к продажам годом ранее! Тут в лидерах Niva Legend (ВАЗ-2121), а в пятерку входят Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser и Kia Sportage.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автостат