#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Niva Sport на фестивале «Жигулевская миля», Тольятти, февраль 2024
12 февраля
Раскрыты все особенности Нивы Sport. Скоро начнут собирать!
АВТОВАЗ полностью рассекретил внедорожник Niva...
Xiaomi SU7
12 февраля
Рожден быть умным: в Xiaomi опубликовали снимки высокотехнологичного электрокара SU7
В Сети появились снимки первого в истории...
Эти детали чаще всего разбивают в аварии
12 февраля
Эти детали чаще всего разбивают в аварии
В «Альфастраховании» рассказали, почему при ДТП...

Автобус с детьми столкнулся с фурой в Псковской области

ГУ МЧС: в ДТП под Псковом пострадали 12 человек, включая 8 детей

В дорожно-транспортном происшествии в Псковской области пострадали 12 человек, сообщили в ГУ МЧС России.

«Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автотрассы Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Все пострадавшие госпитализированы», – говорится в сообщении ведомства.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Переднеприводные кроссоверы до 3,5 млн рублей – большой тест

В настоящее время на месте аварии работают 22 специалиста и семь единиц спецтехники.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: radiosputnik.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:МЧС России
12.02.2024
Фото:МЧС России
Поделиться:
Оцените материал:
0