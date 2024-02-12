Автобус с детьми столкнулся с фурой в Псковской области

ГУ МЧС: в ДТП под Псковом пострадали 12 человек, включая 8 детей

В дорожно-транспортном происшествии в Псковской области пострадали 12 человек, сообщили в ГУ МЧС России.

«Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автотрассы Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Все пострадавшие госпитализированы», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте аварии работают 22 специалиста и семь единиц спецтехники.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: radiosputnik.ru